PPP fordert Ermittlungen gegen Lee Jae-myung wegen Affäre um Entwicklungsprojekt in Seongnam

Photo : YONHAP News

Die Partei Macht des Volks (PPP) konzentriert nun ihre Offensive in Bezug auf einen Korruptionsskandal um ein Entwicklungsprojekt in Seongnam auf Lee Jae-myung, den derzeit aussichtsreichsten Präsidentschaftsbewerber der Regierungspartei.Es geht darum, dass die zuvor unbekannte Vermögensverwaltungsfirma Hwacheon Daeyu und ihre Tochtergesellschaften im Zuge eines lukrativen Landentwicklungsprojekts in Daejang-dong in Seongnam astronomische Gewinne erzielt hatten. Die Firma war 2015 als ziviler Partner für das Projekt gewählt worden, als Lee Bürgermeister der Stadt gewesen war.PPP-Chef Lee Jun-seok bezeichnete Lee Jae-myung als „Spieler Nummer eins“, um anscheinend zu betonen, dass dieser der Drahtzieher sei. Der Oppositionschef forderte den Einsatz eines Sonderstaatsanwalts. Wenn Lee etwas zu sagen habe, sollte er dies vor einem Sonderstaatsanwalt tun, hieß es.Die PPP verstärkte ihre Offensive gegen Lee umso mehr, als sie wohl entlastet ist, weil der Abgeordnete Kwak Sang-do seinen Willen auf Mandatsverzicht verkündet hatte. Kwak geriet in Kritik und trat aus der PPP aus, nachdem bekannt worden war, dass sein Sohn fünf Milliarden Won (4,2 Millionen Dollar) Abfindung nach seiner fünfjährigen Beschäftigung bei Hwacheon Daeyu erhalten hatte.Die PPP-Präsidentschaftsbewerber intensivierten ebenfalls ihre Offensive gegen Lee. Denn die Chancen stiegen, dass er als Präsidentschaftskandidat der Regierungspartei gewählt wird.Yoon Seok-youl warf Lee vor, ein Mittäter in der Affäre zu sein, und forderte, seine Kandidatur aufzugeben und Ermittlungen durch einen Sonderstaatsanwalt zu akzeptieren.