Staatspräsident Moon Jae-in gratuliert Kishida zur Wahl als neuer Premier Japans

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Moon Jae-in hat dem neuen Premierminister Japans Fumio Kishida zu seiner Wahl gratuliert.Das Präsidialamt in Seoul gab bekannt, Moon habe in einem Schreiben die Botschaft übermittelt, sich gemeinsam um die zukunftsorientierten Beziehungen zwischen Südkorea und Japan zu bemühen.Moon erwarte, dass Südkorea und Japan als Nachbarland, das sowohl geografisch als auch kulturell am nächsten läge, als ein Beispiel für die Kooperation zwischen den Staaten hervorgehen könnten. Die Regierung in Seoul signalisiere Bereitschaft, mit dem neuen Kabinett in Tokio über bilaterale Angelegenheiten sowie globale Fragen wie den Klimawandel zu sprechen, hieß es weiter.