Süd- und Nordkorea nehmen Kommunikationskanäle wieder in Betrieb

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea haben am Montag nach 55-tägiger Unterbrechung ihre Kommunikationskanäle wieder in Betrieb genommen.Damit wächst die Hoffnung auf eine Fortsetzung des innerkoreanischen Dialog angesichts festgefahrener Nukleargespräche.Nach südkoreanischen Angaben habe es Kontakt über eine militärische Notfall-Hotline sowie eine weitere Hotline im Verbindungsbüro gegeben.Nordkorea hatte Stunden vorher angekündigt, um 9 Uhr zum Normalbetrieb zurückkehren zu wollen.Der Norden hatte letztes Jahr das Gebäude des Verbindungsbüros in der grenznahen Stadt Kaesong gesprengt und alle Kommunikationsleitungen mit dem Süden gekappt. Grund war damals Ärger über Propaganda-Flugblätter aus dem Süden.Zuletzt waren die grenzüberschreitenden Kommunikationsverbindungen im Juli für kurze Zeit freigeschaltet gewesen. Nordkorea hatte diese aus Protest gegen ein Militärmanöver Südkoreas und der USA aber erneut unterbrochen.Pjöngjang hatte in der Vergangenheit die Militärübungen immer wieder als Generalprobe einer Invasion kritisiert.Südkoreas Regierung äußerte gleich am Montag die Hoffnung, dass wieder innerkoreanische Gespräche vereinbart werden können.Mit der Wiederinbetriebnahme sei die Grundlage geschaffen worden, um die Beziehungen zwischen beiden Koreas wieder auf den richtigen Weg zu bringen, hieß es in einer Erklärung des südkoreanischen Vereinigungsministeriums.