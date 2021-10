USA unterstreichen Notwendigkeit vollständiger Umsetzung von Nordkorea-Sanktionen

Photo : YONHAP News

Die USA haben die Notwendigkeit einer vollständigen Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen des Weltsicherheitsrats unterstrichen.Das entgegnete der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, am Montag auf nordkoreanische Kritik an der Einberufung einer Sitzung des Weltsicherheitsrats wegen der jüngsten Raketentests.Die USA seien sich entsprechender Medienberichte und der Haltung Nordkoreas zu der Sitzung bewusst. Doch bleibe Washington wegen wiederholter Verletzungen von Sicherheitsratsresolutionen durch Nordkorea besorgt, sagte er auf einer Pressekonferenz.Die USA würden daher die Notwendigkeit unterstreichen, dass sowohl die Verpflichtungen aus den Resolutionen eingehalten werden, als auch die bestehenden UN-Sanktionen umgesetzt werden.Am Sonntag hatte Jo Chol-su, ein hoher Beamter im nordkoreanischen Außenministerium, die Einberufung der Sicherheitsratssitzung zu Nordkoreas Raketenversuchen kritisiert und dem Gremium Doppelmoral vorgeworfen. Der Sicherheitsrat würde vergleichbare Waffentests der USA und ihren Verbündeten nicht in gleicher Weise behandeln, so der Vorwurf.Zur erneuten Öffnung der Kommunikationskanäle zwischen beiden Koreas sagte Price, dass die USA einen innerkoreanischen Dialog unterstützten und die Zusammenarbeit mit Südkorea fortsetzten.