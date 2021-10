Vier Konglomerate erwirtschaften über 80 Prozent der Gewinne der 30 Top-Unternehmen

Photo : YONHAP News

Die vier größten Konglomerate Südkoreas erwirtschaften über 80 Prozent der Gewinne der 30 führenden Unternehmen.Das berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap und beruft sich dabei auf am Dienstag veröffentlichte Daten, die von der Kommission für Fairen Handel für das Parlament aufbereitet wurden.Demnach hätten Samsung, Hyundai Motor, SK und LG im letzten Jahr zusammen einen Nettogewinn von 37,6 Billionen Won oder 31,7 Milliarden Dollar erzielt.Damit kommen sie allein auf einen Anteil von 83 Prozent der bemessen am Vermögen 30 größten Unternehmen des Landes.Der Anteil vergrößerte sich um 12 Prozentpunkte, während der gesamte Nettoprofit der 30 führenden Unternehmen im Jahr 2020 verglichen mit 2019 um etwa 4,6 Billionen Won schrumpfte.Laut Marktbeobachtern zeigten die Daten, dass die Konzentration von wirtschaftlicher Macht der vier Top-Konglomerate in den vergangenen fünf Jahren zugenommen habe. Eine solche Entwicklung gebe es trotz Bemühungen der Moon Jae-in-Regierung um Reformen bei den führenden Großunternehmen, berichtete Yonhap.