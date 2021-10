Kräftigster Anstieg der Wohnungspreise seit fast 15 Jahren

Photo : YONHAP News

Die Wohnungspreise in Südkorea sind im September so stark wie seit fast 15 Jahren nicht mehr angestiegen.Die KB Kookmin Bank teilte am Montag anhand einer Untersuchung mit, dass die Wohnungspreise im vergangenen Monat landesweit um 1,52 Prozent und in der Hauptstadtregion um 1,89 Prozent geklettert seien.Das entspricht der stärksten Teuerung seit Dezember 2006.In Seoul verteuerten sich Wohnungen im September um 1,52 Prozent. Das stellt die stärkste monatliche Teuerung seit November letzten Jahres dar.Die Mieten nach dem Jeonse-System zogen im September um 0,96 Prozent an.Prognosen zufolge werde sich der Anstieg fortsetzen. Zwar sank der Index für die Vorhersage der Wohnungspreise in Seoul leicht gegenüber dem Vormonat, lag mit 123 aber weiterhin über 100.