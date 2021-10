US-Außenminister hebt Bedeutung von Partnerschaft zwischen NATO und Südkorea hervor

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Antony Blinken hat die Bedeutung der Partnerschaft zwischen der NATO und wichtigen Verbündeten wie Südkorea hervorgehoben.Das habe der Minister am Montag in seinem Telefongespräch mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gesagt, teilte das US-Außenministerium in einer im Anschluss daran veröffentlichten Erklärung mit.In dem Gespräch sei insbesondere der Wert der Partnerschaften mit Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea hervorgehoben worden.Weiter hieß es, dass das neue strategische Konzept der NATO für den Anpassungsprozess in der kommenden Dekade äußerst wichtig sein werde.Die Erklärung wird in Südkorea so aufgefasst, dass die USA und die NATO ihre Zusammenarbeit mit Ländern in der asiatisch-pazifischen Region vertiefen wollen, um China entgegenzuwirken.