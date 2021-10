Börse in Seoul erstmals seit sechs Monaten unter 3.000 Zähler gefallen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Leitbörse Kospi ist am Montag erstmals seit sechs Monaten unter die Marke von 3.000 Zählern abgerutscht.Der Kospi rutschte um 9.30 Uhr am Montag um 1,03 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag auf 2.988,06 Zähler ab.Der Kospi fiel zum ersten Mal seit dem 25. März unter die Schwelle von 3.000 Punkten.In der Nacht rutschten die US-Börsen ins Minus, daher war ein Kursrückgang an der südkoreanischen Börse erwartet worden. Der Kospi startete bei 2.998,17 Punkten und rangierte 0,7 Prozentpunkte tiefer als am letzten Handelstag.Die Aktien von Unternehmen wie Samsung Electronics, SK Hynix und Naver, die bei der Marktkapitalisierung zu den zehn größten Unternehmen zählen, befinden sich seit dem Handelsbeginn in einem Abwärtstrend.Die Technologiebörse Kosdaq fiel mit Stand 9.30 Uhr um 1,44 Prozent auf 969,25 Zähler.