Deutscher Bundespräsident spricht Unterstützung für Frieden auf koreanischer Halbinsel aus

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat ständige Unterstützung für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel ausgesprochen.Entsprechendes sagte Steinmeier beim Höflichkeitsbesuch des südkoreanischen Vereinigungsministers Lee In-young anlässlich des 31. Tags der Deutschen Einheit am Montag (Ortszeit) im Schloss Bellevue in Berlin.Laut dem Vereinigungsministerium sagte Lee, er hoffe, dass der Bundespräsident und die Deutschen weiterhin gute Freunde für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel bleiben würden. Daraufhin antwortete Steinmeier, man werde immer den Frieden auf der koreanischen Halbinsel unterstützen und ein guter Freund sein.Die Wiederinbetriebnahme der innerkoreanischen Kommunikationsleitungen bezeichnete Steinmeier als erfreuliche und gute Nachricht. Er zeigte großes Interesse an der künftigen Entwicklung der Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea.Lee überbrachte dem Bundespräsidenten Grüße von Präsident Moon Jae-in und dessen Gratulationsbotschaft zum 31. Jahrestag der Deutschen Einheit.Lee und Steinmeier sprachen etwa eine Stunde lang über verschiedene Themen in Bezug auf die jüngste Situation auf der koreanischen Halbinsel und die innerkoreanischen Beziehungen.