Moody´s weist koreanischen Fremdwährungsanleihen Rating Aa2 zu

Photo : YONHAP News

Moody´s hat von der südkoreanischen Regierung geplanten auf US-Dollar und Euro lautenden Anleihen zur Währungsstabilisierung die Bonitätsnote Aa2 zugewiesen.Das teilte die globale Ratingagentur am Montag mit. Aa2 entspricht der dritthöchsten von den zehn Bonitätsklassen bei Moody´s. Moody´s stuft Südkoreas Bonität ebenfalls mit Aa2 ein.Standard & Poor´s gab am selben Tag bekannt, auf US-Dollar und Euro lautende ungesicherte Anleihen, die die südkoreanische Regierung ausgeben will, mit AA versehen zu haben. Die Bonität Südkoreas liegt ebenfalls bei AA.Fitch hatte zuvor auf Fremdwährungen lautende Anleihen der Regierung mit AA- versehen, dasselbe Rating wie das Südkoreas.Die Regierung hat vor, im zweiten Halbjahr Anleihen zur Währungsstabilisierung im Wert von bis zu 1,5 Milliarden Dollar zu emittieren.