Vereinigungsminister will innerkoreanisches Videokonferenzsystem für Dialog aufbauen

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Lee In-young hat anlässlich der Wiederherstellung der innerkoreanischen Kommunikationsleitungen die Absicht mitgeteilt, ein Videokonferenzsystem aufzubauen und Gespräche mit Nordkorea voranzutreiben.Angesichts der Wiederinbetriebnahme der innerkoreanischen Kommunikationskanäle sagte der südkoreanische Minister am Montag während seines Aufenthalts in Berlin, dies stelle einen Neuanfang dar.Er äußerte, Seoul habe bereits im Juli den Aufbau eines Videokonferenzsystems vorgeschlagen. Man wolle sich in der Angelegenheit erneut an Nordkorea wenden.In Bezug auf das Streben nach hochrangigen Gesprächen binnen Jahresfrist sagte Lee, es müsse nach der Reihenfolge vorgegangen werden. Zunächst müsse man ein Videokonferenzsystem aufbauen, versuchsweise Telefonate führen, das System stabilisieren und die erschlossenen Themen neu besprechen.Der Minister hatte in einem Medieninterview am Samstag gesagt, dass er Bemühungen unternehmen wolle, damit noch innerhalb dieses Jahres innerkoreanische Gespräche auf hochrangiger Ebene zustande kommen könnten. Es wäre gut, wenn Süd- und Nordkorea eine Einigung gelänge, um Fortschritte für Dialog und Kooperation zu erzielen, und dass sie Hand in Hand zu den Olympischen Spielen in Peking reisen würden.