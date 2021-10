Südkorea meldet 1.575 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Montag 1.575 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention wurden bis Mitternacht 1.557 lokal übertragene und 18 eingeschleppte Infektionen bestätigt. Die Zahl der bisher erfassten Infizierten im Land beträgt 321.352.Die Zahl der vollständig Geimpften stieg um etwa 209.000 auf 27,22 Millionen. Das entspricht 53 Prozent der Bevölkerung des Landes.Die 16- und 17-Jährigen können ab heute einen Termin für eine Corona-Schutzimpfung buchen.Die Impf-Taskforce teilte mit, dass Angehörige dieser Altersgruppe ab 20 Uhr am Dienstag bis 18 Uhr am 29. Oktober auf der dafür eingerichteten Buchungsseite einen Termin reservieren könnten. Sie werden im Zeitraum vom 18. Oktober bis 13. November mit dem Pfizer-Vakzin geimpft.Die 12- bis 15-Jährigen können ab 18. Oktober bis 12. November einen Impftermin ausmachen. Die Impfungen erfolgen vom 1. bis 27. November.Auch Termine für Auffrischungsimpfungen für ältere Menschen ab 60 Jahre und Hochrisikogruppen werden nun vergeben. Zunächst kommen über 75-Jährige sowie Bewohner, Benutzer und Beschäftigte von Senioreneinrichtungen an die Reihe, die ab dem 1. April ihre erste Impfung erhalten hatten.