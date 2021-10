Nordkorea antwortet auf Südkoreas Anruf über Hotline zwischen Schiffen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Dienstag auf Südkoreas Anruf über Funkverbindungen zwischen Schiffen geantwortet.Das teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium mit. Die Kommunikation über die Hotline zwischen Schiffen gelang einen Tag nach der Wiederherstellung der innerkoreanischen Kommunikationsleitungen am Montag.Am Montag waren zwar Telefonate über die militärischen Kommunikationsleitungen zwischen Süd- und Nordkorea in der Ost- und Westmeerzone erfolgt. Nordkorea hatte jedoch auf zwei Anrufe der südkoreanischen Marine über die Hotline zwischen Schiffen nicht reagiert.Mit dem normalen Betrieb der Hotline zwischen Schiffen sind nun alle militärischen Kommunikationsleitungen zwischen Süd- und Nordkorea vollständig wiederhergestellt.