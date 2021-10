Präsident Moon fordert gemeinsamen Wohlstand Süd- und Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat gefordert, dass Süd- und Nordkorea statt der Konfrontation gemeinsam gedeihen müssen.Beide Koreas hätten keinen Grund für eine Konfrontation, sagte Moon in seiner Rede bei einer Zeremonie zum 15. Tag der Koreaner in der Welt in Seoul. Der Regimewettbewerb oder der Vergleich der Macht des Landes sei längst bedeutungslos geworden. Es sei nun wichtig, gemeinsam zu gedeihen.Auch wenn einige Zeit für die Wiedervereinigung gebraucht werde, könnten Süd- und Nordkorea zusammenarbeiten und gut miteinander auskommen. Er träume davon, dass die zukünftigen Generationen aller 80 Millionen Menschen in Süd- und Nordkorea sowie 7,5 Millionen Auslandskoreaner sich miteinander verständigen und solidarisieren, hieß es.Es ist bemerkenswert, dass Moon mit diesen Worten aktiv die Bereitschaft zu Kooperationsprojekten mit Nordkorea offenbart hat. Denn nach der Wiederherstellung der innerkoreanischen Kommunikationsleitungen richtet sich nun die Aufmerksamkeit auf die Möglichkeit von Fortschritten für innerkoreanische Gespräche.An der Zeremonie, die on- und offline stattfand, nahmen 300 Personen teil, darunter die Vorsitzenden von Koreanergemeinden in der Welt.