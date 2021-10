Seoul Fashion Week wird am Donnerstag eröffnet

Photo : YONHAP News

Die Seoul Fashion Week Frühjahr/Sommer 2022 wird am Donnerstag eröffnet.Das teilte die Stadtverwaltung von Seoul am Dienstag mit.Bei der Modewoche werden vorab produzierte digitale Modeschauen angeboten. Bis 15. Oktober werden Videos der Runways von 37 Marken veröffentlicht.Die Shows werden außer im offiziellen YouTube-Kanal auf verschiedenen Plattformen, darunter Instagram, Naver TV und Tiktok, gezeigt.Die fünf Paläste der Joseon-Dynastie in Seoul dienen erstmals als Bühnen für die Fashion Week. Die Eröffnungsshow findet im Palast Gyeonghui statt.