Regierung will Stand der Terminbuchungen für Corona-Impfung von Jugendlichen bekannt machen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat entschieden, den Stand der Terminbuchungen für die Corona-Impfung von Jugendlichen bekannt zu machen.Das teilte die staatliche Impf-Taskforce am Dienstag mit. Die Entscheidung, Zahlen zu den Impfungen der 12- bis 17-Jährigen zu veröffentlichen, sei in Gesprächen mit dem Bildungsministerium getroffen worden. Mit der Veröffentlichung der Daten werde am Mittwoch begonnen.Eine Erläuterung zu der Entscheidung gab es nicht. Berichten zufolge habe es Bedenken gegeben, dass die Geheimhaltung der Daten Jugendliche und Eltern an einer Entscheidung für die Impfung hindern könnte. Auch könne dies zu Missverständnissen oder Fehlinformationen führen.Die Regierung hatte die Daten zu den Terminbuchungen bislang für jede Altersgruppe bekannt gemacht, wollte im Falle der Jugendlichen darauf aber zunächst verzichten. Begründet wurde dies mit der Debatte über die Nutzen-Risiko-Abwägung.Eine Impfung ist für Jugendliche nicht verpflichtend. Die Entscheidung für oder gegen die Impfung bleibt den Eltern oder Erziehungsberechtigten überlassen.Die Jugendlichen im Alter von 16 und 17 können seit Dienstag um 20 Uhr einen Impftermin buchen. Unterdessen haben 90 Prozent der Erwachsenen in Südkorea mindestens eine erste Spritze bekommen.