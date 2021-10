Früherer US-Geheimdienstler: Nordkorea wartet wahrscheinlich positive Gesten der USA ab

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung eines früheren US-Geheimdienstbeamten ist Nordkorea zu Gesprächen mit den USA gewillt und könnte auf positive Gesten der USA warten.Das sagte Andrew Kim, früherer Leiter der Korea-Abteilung des Auslandsgeheimdienstes CIA, am Dienstag bei einem Webinar, das die Washington Times Foundation veranstaltete.Nordkorea sei trotz mehrerer Raketentests zurückhaltend und habe die Hoffnung auf Verhandlungen mit den USA nicht aufgegeben, sagte Kim.Die Regierung von Joe Biden habe seit Monaten über Gesandte und Sprecher ihre Haltung deutlich gemacht, dass sie ohne Vorbedingungen zu Gesprächen mit Pjöngjang bereit sei. Doch könnte Nordkorea auf eine "offizielle Erklärung" der Gesprächsbereitschaft der USA warten.Kim sprach von Anzeichen, dass die USA in Nukleargesprächen nach dem Prinzip des Handlung für Handlung vorgehen wollten oder einige der von Nordkorea seit dem Gipfel 2018 ergriffenen Maßnahmen anrechnen könnten, um die Gespräche voranzubringen.Der ehemalige Geheimdienstler äußerte außerdem seine Einschätzung, dass Nordkorea den Fokus in den kommenden Monaten auf die südkoreanische Innenpolitik und die Präsidentschaftswahl in Südkorea richten werde.