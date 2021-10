Verbraucherpreise im September um 2,5 Prozent angestiegen

Photo : YONHAP News

Die Verbraucherpreise in Südkorea sind den sechsten Monat in Folge um über zwei Prozent angestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch kletterte der Verbraucherpreisindex im September um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 108,83.Die Teuerungsrate überschritt im April mit 2,3 Prozent erstmals in diesem Jahr die Zwei-Prozent-Schwelle. Seitdem lag der Anstieg stets im Zwei-Prozent-Bereich.Der Preisindex ausschließlich der Agrar- und Ölprodukte legte um 1,9 Prozent verglichen mit dem Vorjahr zu. Der Index ausschließlich der Lebensmittel- und Energiepreise zog um 1,5 Prozent an.Der Preisindex für Dinge des täglichen Bedarfs stieg um 3,1 Prozent, während der für frische Lebensmittel um 2,5 Prozent sank.Die Teuerungsrate im dritten Quartal belief sich auf 2,6 Prozent. Das entspricht dem höchsten Quartalsstand seit dem Auftaktquartal 2012.