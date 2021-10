Außenminister bekundet bei UNCTAD-Konferenz Südkoreas Bereitschaft zu Rolle für Post-Corona-Ära

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong hat am 15. Ministertreffen der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) teilgenommen.Das teilte das Außenministerium in Seoul am Dienstag mit. Die Konferenz findet vom 3. bis 7. Oktober virtuell statt.Chung drückte in seiner vorab aufgezeichneten Rede den Willen der südkoreanischen Regierung aus, zur Vorbereitung auf die Ära nach der Corona-Pandemie beizutragen.Chung betonte die Wichtigkeit einer fairen und gerechten Impfstoffverteilung für die Förderung der globalen Resilienz. Er erläuterte den Beitrag Südkoreas zu COVAX AMC und dessen Unterstützung für etwa 120 Länder mit Gütern zur Seucheneindämmung.Der Minister sagte auch, dass der Handel ein wichtiger Faktor für die wirtschaftliche Erholung sei. Er betonte, dass Südkorea weiter Unterstützung leisten werde, damit gefährdete Gruppen wie Frauen und atypisch Beschäftigte ihre Leistungsfähigkeit verstärken könnten.Chung bat außerdem um die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft für die Bewerbung Südkoreas, die 28. UN-Klimakonferenz (COP28) im Jahr 2023 auszurichten.