Über 20 koreanische Wörter neu ins Oxford English Dictionary aufgenommen

Inmitten der zunehmenden Verbreitung der koreanischen Kultur in der Welt sind über 20 Wörter koreanischen Ursprungs dem Oxford English Dictionary (OED) hinzugefügt worden.Die britische Zeitung „The Guardian“ berichtete am Dienstag (Ortszeit), dass bei der Aktualisierung des von Oxford University Press herausgegebenen Wörterbuchs im September viele Wörter im Zusammenhang mit der koreanischen Kultur aufgenommen worden seien.Neu aufgenommen wurden laut dem Bericht 26 Wörter im Zusammenhang mit Korea in den Bereichen Küche, Musik, Tradition und Gesellschaft.Dazu zählen K-drama, hallyu, mukbang und manhwa, die mit der koreanischen Popkultur zusammenhängen. In dem Wörterbuch werden ihr Ursprung und Anwendungsbeispiele vorgestellt.Auch daebak, ein populäres Neuwort, wurde ins OED aufgenommen. Zudem wurden koreanische Anreden wie noona, oppa und unni ins Wörterbuch eingetragen.Englische Ausdrücke in koreanischem Stil wie skinship und fighting bekamen ebenfalls einen Eintrag.