Außenminister Südkoreas und der USA sprechen über Kriegsende-Erklärung

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong und sein US-Amtskollege Antony Blinken sind in Paris zusammengekommen, um Angelegenheiten von gegenseitigem Interesse zu erörtern.Laut dem Außenministerium in Seoul trafen sich Chung und Blinken am Dienstag (Ortszeit) am Rande des Ministerratstreffens der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).Chung erläuterte Seouls Streben nach einer Erklärung des Endes des Koreakriegs als bedeutungsvolle vertrauensbildende Maßnahme. Beide Seiten vereinbarten, künftig über die Angelegenheit in enger Kommunikation zu stehen.Chung und Blinken waren zuletzt am 22. September am Rande der UN-Generalversammlung in New York zu Gesprächen zusammengekommen.