Südkorea meldet 2.028 Corona-Neuinfektionen

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist wieder auf über 2.000 geklettert.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Mittwoch mit, dass bis Mitternacht 2.028 Neuansteckungen bestätigt worden seien, davon 2.002 lokal übertragene und 26 eingeschleppte Fälle.Bislang wurden insgesamt 323.379 Infektionsfälle im Land nachgewiesen.Bisher erhielten 77,5 Prozent der Bevölkerung des Landes ihre erste Corona-Impfung. Die entsprechende Quote bei den über 18-Jährigen erreicht 90,1 Prozent.Der Anteil der vollständig Geimpften liegt bei 54,5 Prozent.Die Zahl der Corona-Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf beträgt 354. Die Zahl der Virustoten nahm um zwölf auf 2.535 zu. Die Letalitätsrate beläuft sich auf 0,78 Prozent.