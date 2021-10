Botschafter in Tokio erwartet keine drastische Änderung in Beziehungen mit Japan

Photo : YONHAP News

Trotz des Amtsantritts eines neuen Kabinetts in Japan ist keine drastische Änderung in den Beziehungen zwischen Seoul und Tokio zu erwarten.Das sagte der südkoreanische Botschafter in Tokio Kang Chang-il am Dienstag vor dem Parlament.Da der neue Premier Fumio Kishida lange Zeit als Außenminister gedient und die Wichtigkeit des Dialogs als diplomatisches Mittel bekräftigt habe, könnte er sich die Möglichkeit von Bemühungen um die Verbesserung der bilateralen Beziehungen durch hochrangige Gespräche offen halten, fügte der Diplomat hinzu.Die südkoreanische Regierung werde sich bemühen, um eine praktische Kooperation und zukunftsorientierte Entwicklung im Verhältnis mit Japan zu verstärken, hieß es.