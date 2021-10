Südkorea will verpflichtenden Anteil erneuerbarer Energien an Stromerzeugung bis 2026 auf 25 Prozent erhöhen

Photo : YONHAP News

Der verpflichtende Anteil erneuerbarer Energien bei der Stromerzeugung für große Stromerzeuger wird 2026 auf 25 Prozent angehoben.Der Anteil, der dieses Jahr bei neun Prozent liegt, soll im kommenden Jahr zunächst auf 12,5 Prozent steigen.Eine entsprechende Revision des Gesetzes zur Förderung der Entwicklung, Nutzung und Verbreitung neuer und regenerativer Energien sei angekündigt worden, teilte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Mittwoch mit.Die Obergrenze für den Anteil der sogenannten Renewable Portfolio Standards (RPS) wurde mit der Revision des Gesetzes zu neuen und erneuerbaren Energien im April von zehn Prozent auf 25 Prozent angehoben. Demnach werden in dem Änderungsentwurf die obligatorischen Anteile in jedem Jahr genannt.Die RPS stellen ein System dar, das Stromerzeuger im Besitz von Stromerzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 500 MW dazu verpflichtet, einen bestimmten Anteil ihres Stroms aus neuen und erneuerbaren Energiequellen wie Solar- und Windenergie zu erzeugen.Ein Ministerialer erklärte, dass das Ressort unter umfassender Berücksichtigung der Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung mit erneuerbaren Energien und des Überangebots an Zertifikaten für erneuerbare Energien Entwürfe für jährliche verpflichtende Anteile ausgearbeitet habe.