Filmfestival in Busan wird heute eröffnet

Photo : YONHAP News

Das Internationale Filmfestival Busan (BIFF) wird am Mittwoch feierlich eröffnet.Die Eröffnungsfeier der 26. Auflage des beliebten Filmfestivals beginnt um 18 Uhr im Busan Cinema Center.Dieses Jahr sind Auftritte auf dem roten Teppich vor der Eröffnungsfeier geplant, worauf letztes Jahr infolge der Corona-Pandemie verzichtet worden war. Auch die Abschlussfeier wird als Präsenzveranstaltung durchgeführt.Während des zehntägigen Festivals werden 223 Filme aus über 70 Ländern auf 29 Leinwänden in sechs Kinos vorgeführt. Der Eröffnungsfilm ist „Heaven: To the Land of Happiness“ von Regisseur Im Sang-soo.