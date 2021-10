Handelsminister äußert sich besorgt über Washingtons Anfrage wegen Halbleiterdaten

Photo : YONHAP News

Handelsminister Yeo Han-koo hat gegenüber den USA die Besorgnis Südkoreas über deren jüngste Bitte an Chiphersteller geäußert, Daten zu Halbleiterlieferketten zur Verfügung zu stellen.Die entsprechende Äußerung machte Yeo bei einem bilateralen Treffen mit der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai am Dienstag (Ortszeit) in Paris. Laut dem südkoreanischen Ministerium für Handel, Industrie und Energie wurde das Gespräch am Rande des Ministerratstreffens der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) abgehalten.Das US-Handelsministerium hatte jüngst an Halbleiterlieferketten beteiligte Unternehmen aufgerufen, Daten auszuhändigen. Yeo sagte, dass in Südkorea große Besorgnis herrsche, weil die verlangten Daten umfangreich seien und darin auch viele Geschäftsgeheimnisse enthalten seien.Die US-Seite erklärte, dass die Maßnahme darauf abziele, die Herausforderungen bei der globalen Halbleiterversorgung zu bewältigen. Man wolle mit zuständigen Ministerien über die Bedenken der südkoreanischen Regierung sprechen.