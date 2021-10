Südkoreanischer Pass ermöglicht zweitgrößte Reisefreiheit der Welt

Photo : YONHAP News

Die Südkoreaner können laut einer Erhebung in 190 Länder ohne Visum reisen.Demnach ist der südkoreanische Pass der zweitmächtigste Pass in der Welt.Laut CNN ergab dies der Hanley Passport Index, den Henley & Partners, ein auf den internationalen Austausch spezialisiertes Unternehmen, am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichte. Südkorea belegte mit 190 Punkten gemeinsam mit Deutschland den zweiten Platz.Der Hanley Passport Index gibt an, wie viele von insgesamt 199 Ländern der Besitzer eines Passes einzelner Länder visafrei oder de facto ohne Visum besuchen kann. Die Ermittlung beruht auf Daten der Internationalen Luftverkehrs-Vereinigung (IATA), dabei wurden die Einreisebeschränkungen wegen Covid-19 nicht berücksichtigt.Auf Platz eins landeten die Pässe Japans und Singapurs. Ihre Bürger können in 193 Länder visafrei oder de facto ohne Visum reisen.Nordkorea lag mit 39 visafrei zu besuchenden Staaten an 109. Stelle.