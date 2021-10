Früherer CIA-Beamter: Kim Jong-un wünschte sich bei Gipfel in Singapur Vertrauen der USA

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte beim ersten Nordkorea-USA-Gipfel 2018 in Singapur US-Präsident Donald Trump gefragt, ob dieser ihm vertrauen könne.Das offenbarte Andrew Kim, früherer Leiter der Korea-Abteilung des US-Auslandsgeheimdiensts CIA. Er ging davon aus, dass sich Kim im Vorfeld der Verhandlungen das Vertrauen der USA gewünscht habe.Als im Juni 2018 der allererste Gipfel zwischen Nordkorea und den USA in Singapur stattfand, wandte sich Kim mit einer Frage an Trump.Der nordkoreanische Machthaber habe Trump gefragt, was dieser über Kim denke, nachdem die beiden 40 Minuten miteinander verbracht hätten. Man könne sehen, dass Kim eine bestimmte Antwort von Präsident Trump erwartet habe, sagte der Ex-Geheimdienstler.Trump antwortete, dass Kim klug und ein wenig geheimnisvoll zu sein scheine. Kim fragte jedoch erneut.Andrew Kim sagte, dass Kim Jong-un nicht ganz glücklich gewesen sei oder nicht gehört habe, was er hören wollte. Dann habe er sich umgedreht und gesagt, ob Trump denke, dass er Kim vertrauen könne.Andrew Kim, der eine Rolle hinter den Kulissen bei den Verhandlungen über die Denuklearisierung Nordkoreas gespielt hatte, sagte, dass Kim Jong-un offenbar von Trump habe hören wollen, dass dieser Vertrauen in Kim habe.Präsident Trump habe gesagt, er und Kim müssten zusammenarbeiten und diese wichtigen Probleme lösen. Deshalb vertraue er ihm. An diesem Punkt habe Kim gehört, was er hören möchte, hieß es.Andrew Kim fügte hinzu, dass Kim Jong-un danach die Verhandlungen betont und mit Selbstvertrauen geführt habe.Er teilte auch hinsichtlich der Nordkorea-Politik der Biden-Regierung die Einschätzung mit, dass sich Nordkorea eine konkretere Roadmap wünschen würde. Er betrachtete zudem ein Videogespräch zwischen den Staatschefs Süd- und Nordkoreas noch während der Amtszeit des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in als möglich.