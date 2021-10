Börse in Seoul verliert kräftig

Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Mittwoch kräftig verloren.Der Leitindex Kospi fiel um fast zwei Prozent auf den tiefsten Stand seit dem 30. Dezember des Vorjahres.Grund für den Rückgang waren der Streit in den USA um die Schuldenobergrenze und die Krise um chinesische Immobilienentwickler.Der Kospi beendete den Handel mit einem Minus von 1,82 Prozent bei einem Stand von 2.908,31 Zählern.Am Dienstag hatte es an der Wall Street Kursrückgänge gegeben, nachdem die neuseeländische Zentralbank erstmals seit sieben Jahren den Leitzins angehoben und sich die Anlegerstimmung eingetrübt hatte.Während die Zinserhöhung erwartet worden sei, hätten die Anleger empfindlich auf schlechte Nachrichten reagiert, sagte Park Kwang-nam von Mirae Asset Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.Da die wirtschaftliche Dynamik sich abschwäche und die Erwartungen für verbesserte Unternehmensgewinne nachließen, bevorzugten die Investoren sichere Anlagen, wurde der Analyst weiter zitiert.