Südkorea erzielt 16. Monat in Folge Überschuss in Leistungsbilanz

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im August in seiner Leistungsbilanz den 16. Monat in Folge schwarze Zahlen ausgewiesen.Nach heute veröffentlichten Daten der Zentralbank BOK betrug der Überschuss im August 7,51 Milliarden Dollar.Die Exporte stiegen wertmäßig um 31,2 Prozent im Vorjahresvergleich auf 52,2 Milliarden Dollar. Die Importe legten um 42,4 Prozent auf 46,6 Milliarden Dollar zu.Der Dienstleistungssektor konnte im August dank eines kräftigen Anstiegs im Transportsektor ein Plus von einer Milliarde Dollar erzielen. Noch im Juli war ein Defizit von 80 Millionen Dollar registriert worden.Der Leistungsbilanzüberschuss im August war laut BOK der zweithöchste seit Oktober 2008.