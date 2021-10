Weitere Tranche des Corona-Impfstoffs von Moderna soll heute eintreffen

Photo : YONHAP News

In Südkorea soll heute eine weitere Tranche des Corona-Impfstoffs von Moderna eintreffen.Wie die staatliche Impf-Taskforce am Mittwoch mitteilte, werde eine Maschine von Korean Air mit 2,63 Millionen Dosen an Bord am Nachmittag in Incheon landen.Die Regierung hatte 40 Millionen Dosen bei dem US-Hersteller direkt bestellt. Deren Lieferung wird damit heute abgeschlossen.Zudem sicherte sich Südkorea im Rahmen einer Vereinbarung mit Rumänien weitere 450.000 Dosen des Moderna-Vakzins.Einschließlich der heutigen Lieferung und der Dosen aus Rumänien erhielt Südkorea bislang 17,87 Millionen Dosen des Moderna-Impfstoffs.