Außenminister Chung führt bilaterale Gespräche mit Kollegen aus Frankreich, Ungarn und Luxemburg

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong hat am Mittwoch (Ortszeit) mit seinen Amtskollegen aus Frankreich, Ungarn und Luxemburg bilaterale Gespräche geführt.Chung sei am Rande des Ministerratstreffens (MCM) der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris mit den drei Ministern zusammengekommen, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Beim Treffen mit dem französischen Außenminister Jean-Yves Le Drian wurden die bilateralen Beziehungen, das Vorgehen gegen Covid-19 und den Klimawandel sowie die regionale Lage einschließlich der auf der koreanischen Halbinsel erörtert.Chung und Le Drian nahmen zur Kenntnis, dass beide Länder auch inmitten der Corona-Pandemie den unerlässlichen Austausch fortgesetzt und sich gemeinsam bemüht hätten, um auf den Klimawandel zu reagieren. Sie vereinbarten, auch künftig Kräfte zu bündeln.Chung und der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn diskutierten über Wege zur Entwicklung der Beziehungen zwischen Südkorea und Luxemburg, die nächstes Jahr das 60. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen feiern.Chung bedankte sich dafür, dass Luxemburg während des Koreakriegs zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Kampfeinheit entsandt hatte, obwohl damals noch keine diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Staaten bestanden hatten.Beim Gespräch mit dem ungarischen Außenminister Péter Szijjártó wurden die Beziehungen zwischen Südkorea und Ungarn, die Kooperation zwischen Südkorea und der Visegrád-Gruppe sowie Maßnahmen zur Verbesserung des Handels und der Investitionen thematisiert.Beide Minister nahmen zur Kenntnis, dass der Handel zwischen beiden Ländern inmitten der Corona-Pandemie das bisher höchste Volumen erreichte und dass sich die wirtschaftliche Kooperation auf zukunftsträchtige Industrien ausweitet.