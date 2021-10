Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Donnerstag 2.427 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Nach Angaben der Seuchenkontrollbehörde KDCA gebe es einschließlich der am Mittwoch bekannt gewordenen Fälle nun insgesamt 325.804 Ansteckungen seit dem Beginn der Pandemie.Verglichen mit dem Vortag waren es fast 400 Ansteckungen mehr. Den zweiten Tag in Folge betrug der Wert über 2.000.27 Infizierte seien aus dem Ausland gekommen, in allen anderen Fällen handele es sich um lokale übertragene Infektionen.