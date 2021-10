Vizeaußenminister von sieben Ländern diskutieren über Corona-Lage und Impfstoff-Kooperation

Photo : YONHAP News

Die Vizeaußenminister von sieben Ländern einschließlich Südkoreas und der USA haben telefonisch über die Corona-Lage und die Impfstoff-Kooperation diskutiert.Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, dass Vizeaußenminister Choi Jong-moon am Mittwoch an einer telefonischen Konsultation unter Leitung von US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman teilgenommen habe.Seit dem ersten Treffen im März letzten Jahres führten die Vizeaußenminister aus Südkorea, den USA, Japan, Australien, Neuseeland, Indien und Vietnam regelmäßig telefonisch Diskussionen, gestern zum 20. Mal.Laut dem Außenministerium teilten die Teilnehmer Informationen über die Corona-Situation in ihren Ländern, Pläne für die Impfstoff-Produktion sowie Pläne für die Impfstoffbereitstellung auf bilateraler und multilateraler Ebene.Die Vertreter der USA und Australiens erläuterten außerdem AUKUS, ein neues Sicherheitsbündnis beider Länder und Großbritanniens.Choi teilte die Position der südkoreanischen Regierung mit, dass AUKUS zum Frieden und Stabilität in der Region beitragen möge.