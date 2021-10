Kunstmesse KIAF SEOUL findet nächste Woche statt

Photo : KBS News

Die Kunstmesse KIAF SEOUL findet vom 15. bis 17. Oktober im Messekomplex COEX in Seoul statt.Zuvor sind am 13. und 14. Oktober Vorschauen für Prominente und die Presse geplant.KIAF SEOUL ist die allererste internationale Kunstmesse in Südkorea und feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen.An der diesjährigen Veranstaltung werden über 170 Galerien aus zwölf Ländern, darunter Südkorea, Japan, China, Frankreich und den USA, teilnehmen und eine Vielfalt an Kunstwerken präsentieren.Dieses Jahr hätten mehr Galerien im In- und Ausland als in den letzten Jahren die Teilnahme beantragt, teilten die Organisatoren mit. Daher seien die Teilnehmer nach einer strengeren und faireren Prüfung ausgewählt worden.Die Ausstellungen würden off- und online stattfinden. Auf der Webseite würden laufend aktualisierte Informationen über die Ausstellungen sowie Neuigkeiten in der Kunstwelt angeboten, hieß es.