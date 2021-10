Südkorea begibt Staatsanleihen zu bislang zweitniedrigsten Zinsen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat Staatsanleihen im Wert von 1,3 Milliarden Dollar begeben.Aufgrund der hohen Nachfrage nach den Anleihen zahlt Südkorea dafür die bislang zweitniedrigsten Zinsen.Emittiert wurden nach Angaben des Finanzministeriums am Donnerstag auf US-Dollar lautende Anleihen im Wert von 500 Millionen Dollar mit einer Laufzeit von zehn Jahren und fünfjährige auf Euro lautende Anleihen im Wert von 700 Millionen Dollar.Für die Dollar-Anleihen werden 1,769 Prozent Zinsen verlangt oder 25 Basispunkte mehr als für US-Staatsanleihen mit einer Fälligkeit nach zehn Jahren. Für die Anleihen in Euro werde ein Negativzins von 0,053 Prozent verlangt, hieß es.Nach Ministeriumsangaben seien die Schuldtitel trotz zugenommener Schwankungen in den Finanzmärkten wegen Inflationsrisiken und einer Straffung der Geldpolitik in führenden Ländern erfolgreich begeben worden.Südkorea gab die sogenannten Stabilisierungsfonds heraus, um sich frisches Geld für die Stabilisierung der Wechselkurse zu beschaffen.Ihre Verzinsung dient häufig als Orientierung für den Handel mit koreanischen Staatsanleihen im Ausland.Südkoreas Devisenreserven erreichten unterdessen im September mit 463,97 Milliarden Dollar ein neues Rekordhoch. Verglichen mit dem Monat davor hätten die Reserven noch einmal um 40 Millionen Dollar wachsen können, hatte die Zentralbank am Mittwoch mitgeteilt.