Präsident Moon betont Rolle der Judikative in der Gesellschaft

Präsident Moon Jae-in hat die Wichtigkeit der Rolle der Judikative in der Gesellschaft unterstrichen.Die entsprechende Äußerung machte Moon laut der präsidialen Sprecherin Park Kyung-mee am Mittwoch, nachdem er der neuen Richterin am Obersten Gerichtshof Oh Kyung-mi ihre Ernennungsurkunde überreicht hatte.Die Richtung gesellschaftlich sensibler Themen werde durch Entscheidungen der Justiz bestimmt, sagte Moon. Er rief Oh auf, die Veränderungen der Zeit zu akzeptieren und ihre wichtige Rolle zu erfüllen.Moon hat sich seit dem Amtsantritt für die Justizreform eingesetzt. Daher wird hinter seiner Äußerung die Forderung vermutet, Bemühungen zu unternehmen, damit das Vertrauen der Bürger in die Justiz nicht schwindet.Moon sagte weiter, dass mit Ohs Ernennung nun vier Richterinnen am Obersten Gerichtshof tätig seien. Angesichts Ohs großen Interesses an sozial schwachen Menschen und Minderheiten erwarte er zukunftsweisende Urteile durch den Obersten Gerichtshof.Oh ist die bislang achte Richterin am höchsten Gericht Südkoreas.