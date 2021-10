Nordkorea stellt fünf Feuchtgebiete unter Schutz

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat mehrere Feuchtgebiete unter Schutz gestellt, um die vom Aussterben bedrohten Wasservögel zu schützen.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Mittwoch, dass Nordkorea zu diesem Zweck jüngst Feuchtschutzgebiete neu bestimmt habe.Dazu zählen fünf Gebiete, darunter ein Küstengebiet, das sich vom Landkreis Sindo in der Provinz Nord-Pyongan bis Mundok in Süd-Pyongan erstreckt.Wissenschaftler des Forschungsinstituts für Biovielfalt der Akademie der Wissenschaften hatten in den letzten zehn Jahren über 50 Feuchtgebiete untersucht und erforscht, um die Auswahl zu treffen.Nordkorea beteiligt sich an der internationalen Kooperation für den Schutz der ökologischen Umwelt. Das Land trat im Mai 2018 als 170. Mitglied der Ramsar-Konvention bei und ergänzte im September letzten Jahres sein Gesetz zu Naturschutzgebieten um Passagen zu den Feuchtgebieten.