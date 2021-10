Nach WHO-Mitteilung Spekulationen über Grenzöffnung Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Eine Mitteilung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat für Spekulationen gesorgt, nach denen Nordkorea seine seit fast zwei Jahren geschlossene Grenze wieder öffnen könnte.Die WHO hatte angekündigt, medizinische Güter zur Eindämmung von Covid-19 nach Nordkorea bringen zu wollen.In ihrem am 1. Oktober veröffentlichten Wochenbericht zu Covid-19 teilte die Organisation mit, dass mit der Lieferung über den chinesischen Hafen Dalian begonnen worden sei. Nordkorea solle mit benötigten medizinischen Gütern in Verbindung mit Covid-19 versorgt werden.In dem Bericht wird die Corona-Lage im Zeitraum vom 20. bis 26. September beschrieben. Daher wird vermutet, dass es seit Ende September wieder Transporte zwischen Häfen in Nordkorea und China geben könnte.Zwischen den Häfen Dalian und Nampo hatte es keine Transporte mehr gegeben, seit Nordkorea im Juli letzten Jahres sein nationales Notfallsystem gegen Covid-19 auf die höchste Stufe angehoben hatte.Nordkorea berichtete unterdessen, dass bisher kein Corona-Infizierter im Land bestätigt worden sei. Bis zum 23. September seien 40.700 Einwohner einem PCR-Test unterzogen worden.