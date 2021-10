Samsung Electronics auf Platz sieben der attraktivsten Arbeitgeber für Informatikstudenten

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics ist für Studenten der Informatik und angrenzender Fächer der siebtattraktivste Arbeitgeber in der Welt.Das geht aus der Liste der attraktivsten Arbeitgeber der Welt 2021 hervor, die die globale Beratungsfirma Universum veröffentlichte. Samsung Electronics rangiert auf Platz sieben in der Kategorie IT.Für die Ermittlung der attraktivsten Unternehmen befragt Universum jedes Jahr Studenten in wichtigen Volkswirtschaften wie Südkorea, China, Japan, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien und den USA.Von 2016 bis 2020 wurden Ingenieurwesen und IT als eine Kategorie behandelt. Samsung stand stets unter den ersten Zehn. Der Konzern rangierte 2016 auf Platz neun, 2017 auf Platz zehn und 2018 wieder auf Platz neun. Er lag 2019 an achter Stelle und 2020 an zehnter.Bei der diesjährigen Umfrage wurden die Daten zu Ingenieurwesen und IT getrennt erfasst. Es wurden 26.802 Studierende im Fach IT befragt, mit Platz sieben schnitt Samsung bisher am besten ab.Der attraktivste Arbeitgeber für Informatikstudenten ist Google. Dahinter folgen Microsoft, IBM, Apple, Amazon und Intel.