Ausländische Direktinvestitionen in Südkorea auf bisher zweithöchsten Stand gestiegen

Die ausländischen Direktinvestitionen in Südkorea im Zeitraum Januar bis September haben den bisher zweithöchsten Stand erreicht.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie wurden in den ersten drei Quartalen dieses Jahres ausländische Direktinvestitionen in Höhe von 18,21 Milliarden Dollar gemeldet. Das seien 41,3 Prozent mehr verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.Es wird erwartet, dass das Jahresvolumen seit 2015 das siebte Jahr in Folge 20 Milliarden Dollar übertreffen wird, sollte sich der aktuelle Trend fortsetzen.Das Volumen der tatsächlich getätigten Investitionen in den ersten drei Quartalen wuchs um 40,9 Prozent im Vorjahresvergleich auf 11,74 Milliarden Dollar, was ebenfalls dem bisher zweithöchsten Stand entspricht.Ein Beamter des Industrieministeriums führte das Ergebnis auf Investitionen in die digitale Infrastruktur wie koreanische New Deal-Projekte und die zugenommenen Investitionen in erneuerbare Energien zurück. Auch habe es neue Investitionen in Impfstoffe und Antikörper-Medikamente gegeben.