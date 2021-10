38 North: Bauarbeiten im nordkoreanischen Atomkomplex Yongbyon gehen weiter

Photo : YONHAP News

Nordkorea setzt laut einer US-Webseite Bauarbeiten an der Urananreicherungsanlage im Atomkomplex Yongbyon fort.Das schrieben vier Experten, darunter der frühere IAEA-Vizechef Olli Heinonen, in einem am Mittwoch veröffentlichten Beitrag auf der auf Nordkorea spezialisierten Webseite 38 North. Sie stützen sich bei ihren Angaben auf Satellitenaufnahmen.Auf einem Satellitenbild vom 1. Oktober sei zu sehen, dass ein zuvor berichteter Bau in einem Bereich nördlich der Kaskadenhalle Nummer 2 der Urananreicherungsanlage kürzlich abgedeckt worden sei.Der Zweck des Gebäudes sei noch nicht bekannt. Es könne in Zukunft noch schwieriger sein, anhand von Bildern dessen Zweck zu bestimmen, hieß es.Für einen Ausbau könne mehrere mögliche Gründe geben. Eine Möglichkeit sei, dass die Erweiterung im Zusammenhang mit einer hohen Urananreicherung stehe, hieß es weiter.