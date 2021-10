Internationales Gangneung will in Hamburg für Ausrichtung des ITS Weltkongresses werben

Die Stadt Gangneung will im Rahmen ihrer Bemühungen um die Ausrichtung des ITS (intelligente Transportsysteme) Weltkongresses eine Delegation nach Hamburg schicken.



Der ITS Weltkongress ist eine internationale Branchenveranstaltung im Bereich der intelligenten Transportsysteme und findet dieses Jahr vom 11. bis 15. Oktober in Hamburg statt.



Die Stadt Gangneung wird nach eigenen Angaben eine Delegation schicken, um PR-Aktivitäten für die Ausrichtung des ITS Weltkongresses im Jahr 2026 durchzuführen.



An dem diesjährigen Weltkongress werden 15.000 Personen aus über 100 Ländern teilnehmen.



Die Stadtverwaltung hat vor, im vom Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr gemeinsam betriebenen Korea-Pavillon einen speziellen Raum für ihre Bewerbung um den Kongress einzurichten. Gangneung will auf einem doppelt großen Ausstellungsraum wie der Mitkonkurrent Taipeh herausragende IT-Technologien Südkoreas präsentieren. Auch will die Stadt wichtige Teilnehmer kontaktieren.



Es wird erwartet, dass der Gastgeber des ITS Weltkongresses 2026 auf dem Weltkongress im September nächsten Jahres in Los Angeles bestimmt wird.