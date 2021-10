Covid-19: Im Ausland vollständig Geimpfte werden ab heute in Südkorea als Geimpfte anerkannt

Photo : YONHAP News

Wer im Ausland vollständig gegen das Coronavirus geimpft wurde, kann ab heute in Südkorea als Geimpfter anerkannt werden.Voraussetzung ist, dass man ein Dokument für eine Quarantänebefreiung vorzeigen kann.Ausländer werden in diesem Fall genauso wie im Land vollständig Geimpfte von gelockerten Corona-Schutzregeln profitieren können. Dies betrifft zum Beispiel die zulässige Personenzahl für ein privates Treffen.Vollständig geimpfte Mitglieder der US-Truppen in Korea, ausländische Diplomaten und ihre Angehörigen können von diesen Vorteilen ebenfalls profitieren.Wenn ein im Ausland vollständig Geimpfter in einem öffentlichen Gesundheitszentrum seinen Impfnachweis und ein Dokument für eine Quarantänebefreiung vorzeigt, trägt das Zentrum seine Impfdaten ins nationale Impfsystem ein und stellt ein Zertifikat aus.Wer ein Smartphone auf seinen Namen registriert hat, kann über die Applikation COOV ein digitales Zertifikat ausgestellt bekommen.Anerkannt werden die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zugelassenen Covid-19-Impfstoffe von AstraZeneca (einschließlich Covishield), Pfizer, Moderna, Janssen, Sinopharm und Sinovac.