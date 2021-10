Südkorea meldet 2.427 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat mit Stand 0 Uhr am Donnerstag 2.427 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Über 78 Prozent der lokal übertragenen Neuinfektionen wurden in der Hauptstadtregion erfasst. Seoul meldete 833 Fälle, die Provinz Gyeonggi 851 und Incheon 198.Die Zahl der Corona-Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf stieg um 21 auf 375. Die Zahl der Virustoten nahm um acht zu, die Letaltitätsrate liegt bei 0,78 Prozent.Bislang erhielten 39,8 Millionen Menschen ihre erste Corona-Impfung, ihr Anteil übertrifft 77 Prozent der Bevölkerung des Landes. Bei den über 18-Jährigen liegt die entsprechende Quote bei über 90 Prozent.Vollständig geimpft sind über 55 Prozent der Einwohner.Die Regierung erwartet, dass die Quote der vollständig Geimpften Ende Oktober 70 Prozent überschreiten wird.Jedoch werden immer mehr Durchbruchsinfektionen gemeldet. Der Anteil der Durchbruchsinfektionen lag Anfang September noch im Acht-Prozent-Bereich, übertraf jedoch in drei Wochen die Marke von 20 Prozent.Infolge des verstärkten Präsenzunterrichts stieg die Zahl der Infektionen bei Schülern ebenfalls kontinuierlich. In allen Altersgruppen der Schüler außer den 18-Jährigen, deren Impfungen abgeschlossen sind, erreichte die Inzidenz den höchsten Stand.Die Zahl der ausländischen Infizierten wuchs ebenfalls deutlich, ihr Anteil stieg drastisch auf ein Viertel der Fallzahlen. Jedoch beträgt die Quote der vollständig Geimpften bei Ausländern lediglich 31 Prozent.Gesundheitsminister Kwon Deok-cheol sagte vor dem parlamentarischen Ausschuss für Gesundheit und Soziales in Bezug auf die Vorbereitungen für eine schrittweise Rückkehr in den Alltag, dass die Zahl der täglichen Neuinfektionen bis auf 10.000 steigen könnte. Unter dieser Annahme würden Maßnahmen zur Sicherstellung von Intensivbetten und zur Versorgung zu Hause ausgearbeitet.Der Minister teilte zudem mit, dass man Beschränkungen für private Zusammenkünfte schrittweise lockern werde. Es würden Diskussionen mit Selbstständigen und Kleinunternehmern geführt und Maßnahmen ausgearbeitet.Laut der Zwischenanalyse der klinischen Phase-III-Studie zum oral eingenommenen Corona-Medikament Molnupiravir der US-Firma MSD soll es das Risiko für einen Krankenhausaufenthalt und Tod durch Covid-19 um die Hälfte senken und auch gegen Virusvarianten wirksam sein.Bald wird bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung beantragt. Es wird erwartet, dass ein Zulassungsantrag für den Einsatz in Südkorea noch binnen Jahresfrist gestellt wird.Die Chefin der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA), Jeong Eun-kyeong, kündigte an, oral eingenommene Medikamente für Hochrisikogruppen frühzeitig einzusetzen, bei denen ein großes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf besteht.