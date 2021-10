Börse in Seoul präsentiert sich erholt

Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat sich am Donnerstag erholt präsentiert.Schnäppchenjäger verhalfen dem Leitindex Kospi zu einem Anstieg um 1,76 Prozent auf 2.959,46 Zähler.Laut der Nachrichtenagentur Yonhap hätten die Anleger in der Hoffnung auf eine Erholung an der Börse zu unterbewerteten Aktien gegriffen. Auch Optimismus über eine Lösung in der Haushaltskrise in den USA habe dem Kospi zum Aufschwung verholfen.Nachlassende Sorgen wegen des Streits um die Schuldengrenze in den USA schienen zur Erholung des Kospi beigetragen zu haben, wurde Park Gwang-nam von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.