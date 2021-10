Südkorea will laut Präsident Moon führendes Land in der Wasserstoffwirtschaft werden

Photo : YONHAP News

Südkorea will laut Präsident Moon Jae-in zum führenden Land in der Wasserstoffwirtschaft werden.Das sagte Moon am Donnerstag in Incheon, als ihm über die Arbeit von Regierungsbehörden und der Industrie auf diesem Gebiet berichtet worden war. Der Wandel von der kohlenstoffbasierten zur wasserstoffbasierten Wirtschaft sei ein unumkehrbarer Trend. Wasserstoff sei in der Ära der Klimaneutralität ein wesentlicher Energieträger.Weltweit lieferten sich Staaten und Unternehmen einen erbitterten Wettbewerb, da die Wasserstoffwirtschaft bis 2050 auf ein Volumen von 12 Billionen Dollar anwachsen solle.Südkorea sei auf mehreren Feldern in der Wasserstoffwirtschaft führend, insbesondere bei Fahrzeugen und Brennstoffzellen. Daran hätten die aktive Unterstützung sowie Investitionen von Regierung und Unternehmen einen großen Anteil.Südkorea wolle in Bereichen, in denen es führend sei, seine Position festigen und in anderen Bereichen schnell aufholen, sagte das Staatsoberhaupt.