US-Außenministerium: USA unterstützen humanitäre Hilfe für nordkoreanische Bevölkerung

Photo : YONHAP News

Die USA unterstützen nach Angaben ihres Außenministeriums die humanitäre Hilfe für die nordkoreanische Bevölkerung.Humanitäre Unterstützung für die Menschen im Norden würde selbst dann geleistet, wenn die Bemühungen um die Denuklearisierung des Landes nicht vorankämen, sagte Amtssprecher Ned Price am Donnerstag.Auch wenn die USA mit einem bestimmten Regime nicht übereinstimmten, so wollten sie doch das Bestmögliche zur Linderung der Leiden der Bevölkerung unternehmen.Das sagte der Sprecher, nachdem er auf die US-Haltung zu Lieferungen für die Covid-19-Eindämmung an Nordkorea angesprochen worden war. Die größte Verantwortung für die Misere der Bevölkerung trage aber das Regime, fügte Price hinzu.Die Weltgesundheitsorganisation hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass Hilfslieferungen auf dem Weg nach Nordkorea seien.