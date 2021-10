Son Heung-min führt Südkorea in WM-Qualifikation zum 2:1-Sieg über Syrien

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft hat ihr WM-Qualifikationsspiel gegen Syrien mit 2:1 gewonnen.Zum Matchwinner avancierte Kapitän Son Heung-min, der am Donnerstag im WM-Stadion von Ansan in der 89. Minute den Siegtreffer erzielte. Der Stürmerstar von Tottenham Hotspur traf mit links volley ins gegnerische Tor.Südkorea ist mit sieben Punkten aus drei Spielen nun Tabellenzweiter der Gruppe A. An der Spitze liegt Iran nach einem Sieg über die Vereinigten Arabischen Emirate.Südkorea spielt am Dienstag in Teheran gegen Iran.Südkorea war seit der WM-Endrunde 1986 bei jedem WM-Turnier dabei.