US-Beamter: Neue Spionagesatelliten ermöglichen bessere Einblicke in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Neue Spionagesatelliten ermöglichen den USA laut dem Direktor ihres National Reconnaissance Office (NRO), Daten über Nordkorea besser zu erheben.Entsprechendes sagte Chris Scolese laut Bloomberg bei einer Veranstaltung am Donnerstag (Ortszeit) in Missouri.Zwei neue Spionagesatelliten lieferten Einblicke in Gebiete Nordkoreas, über die man in der Vergangenheit nur schwer Daten habe sammeln können. Zwar könne man den Namen der Satelliten nicht nennen, jedoch sagen, dass sie letztes Jahr zu Demonstrationszwecken gestartet worden seien, hieß es.Beide Systeme hätten auch Haiti nach dem jüngsten Erdbeben und bei der Aufnahme von Gebieten in Afghanistan unterstützt, um die Evakuierungsarbeiten zu unterstützen, fügte er hinzu.Das NRO sei 1961 gegründet worden, um zur Unterstützung anderer Nachrichtendienste Satellitenbilder und Signale zu sammeln. Die US-Regierung habe jedoch erst 1992 die Existenz dieser Behörde eingeräumt, so Bloomberg.